ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة السورية صباح الجزائري الجمهور مجموعة صور مميزة للغاية وقديمة تجمعها بزوجها السيد رباح التقي.

وعلقت صباح الجزائري على المنشور قائلة: "كل سنة وانتَ رباح، بطل كل حكاياتي بكل الأزمنة، شكراً على عمر من الشهامة والرجولة الحقيقية والحب الغير مشروط، بحبك لآخر نفس".

وكانت صباح الجزائري قد فاجأت الجمهور بحديثها عن مرورها بقصة حب عندما كانت صغيرة ومعاناتها من ذلك، قائلة: "حبيت لكن دفعت الثمن غالي و صار عندي انهيار عصبي من هالعلاقة".

وتداول الجمهور فيديو حديثها عن هذه القصة بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو من برنامج "صدى الملاعب" مع الإعلامي مصطفى الآغا.

كانت هذه تفاصيل خبر صباح الجزائري تهنئ زوجها وحبيبها بعيد ميلاده بصور رائعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.