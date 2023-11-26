شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل صباح..ما لا تعرفه عن لقب الشحرورة من سبب التسمية لمعنى الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 26 من نوفمبر مع ذكرى رحيل أحد أهم الأصوات الغنائية بتاريخ الوطن العربى وهى الشحرورة صباح التي رحلت عن عالمنا بعد رحلة ومسيرة طويلة أبدعت فيها بصوتها في الغناء، كما لم يقل إبداعها في السينما بأفلام شاركت فيها البطولة مع أكبر النجوم.

صباح التي طالما لقبت بالشحرورة ربما لا يعلم الكثيرون من محبيها سر هذا الإسم واللقب الذى طالما لقبت به، ونكشفه بالسطور التالية.



صباح

أصل كلمة الشحرورة

أولاً نبدأ من أصل كلمة الشحرورة ومعناها، فالشحرورة هى أشهر أنثى الطيور اللبنانية التي تتميز بجمال صوتها، كما أن هذا الطائر لا يعيش فى لبنان فحسب وإنما يعيش بشكل أكبر فى أوروبا وآسيا، والمغرب العربي، وفى أوروبا لا يطلقون عليه الشحرورة وإنما يسمي الطائر الأسود لأن لون ريشه بالكامل أسود فيما عدا منقاره الأصفر.



المغنية صباح

صباح من مواليد وادى شحرور

علاقة المغنية اللبنانية صباح بكلمة الشحرورة لم تتمثل في هذا فقط، وإنما أيضاً لأنها من مواليد "وادي شحرور" اسم إحدى القرى اللبنانية بمحافظة جبل لبنان، وهو ما أسهم أيضًا في تلقيبها بـ"الشحرورة" نسبة إلى مقر ولادتها.

المنتجة آسيا أول من ناداتها به

كل ما سبق لم نذكر فيه من أطلق عليها هذا اللقب، فأول من ناداها به هي المنتجة آسيا داغر التى فكرت في منحها لقب الشحرورة، لكنها فضلت إجراء استفتاء حول ذلك ليتم فى نهايته اختيار صفة الشحرورة لترافقها دائماً.