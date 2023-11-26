فادي شربل وكارين رزق الله معاً من جديد بالرغم من إنفصالهما!

ميرنا وليد - بيروت - إنتشتر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة مقطاع فيديو ظهرت فيها الممثلة والكاتبة اللبنانية كارين رزق الله وزوجها السابق الممثل اللبناني فادي شربل وهما يقومان يتزيين شجرة الميلاد في منزل كارين برفقة عدد من أصدقائهما، على الرغم من إنفصالهما.



وكانت ناديا شربل، إبنة كارين رزق الله و فادي شربل، قد لفتت الأنظار إلى صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك لنشرها صورة بدت فيها بفستان مكشوف بطريقة جريئة جداً من الأمام، وصولاً إلى أسفل البطن، وذلك خلال تواجدها في لندن.

وليس جديداً على ناديا اختيار إطلالات جريئة لتشاركها مع متابعيها، لكنها هذه المرة، وبحسب تعليقات بعض المتابعين، تخطت الخطوط الحمر، خصوصاً نظراً لعمرها الصغير، فهي لا تكاد تبلغ الـ 22 عاماً.

وقد جاء الفستان الأسود الذي اختارته ناديا، بقصة مفتوحة حتى أسفل البطن، وموصولاً بقطعة قماش رفيعة عند الصدر، وبدا أيضاً الحلق الذي وضعته في صرّتها، وتميّز الفستان أيضاً بفتحة طويلة من الناحية اليسرى، ونسقت معه حذاء بلون فاتح.