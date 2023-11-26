براد بيت في حالة صدمة.. ويتهم أنجلينا جولي بتحريض أولاده ضده

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الممثل العالمي براد بيت دخل في حالة صدمة، بعد أن عرف أن إبنه من الممثلة العالمية أنجلينا جولي بالتبني، يصفه بـ "الأب الفظيع والحقير".



وقد تحدث أصدقاء براد عن حزنه بسبب علاقته المتوترة مع أطفاله الثلاثة بالتبني، كما أكدوا أن براد يتهم أنجلينا بأنها هي من يحرض الأولاد ضده.

وقد أحدث باكس الجدل بعد وصفه والده بالـ "حقير من الطراز العالمي"، مؤكداً أنه جعل أطفاله "يرتجفون من الخوف".

وكتب باكس: "عيد أب سعيد لهذا العالم!! أنت تثبت مرارًا وتكرارًا أنك شخص فظيع وحقير. ليس لديك أي اعتبار أو تعاطف تجاه أطفالك الأربعة الصغار الذين يرتجفون خوفًا في حضورك. لن تفهم أبدًا الضرر الذي سببته لعائلتي لأنك غير قادر على القيام بذلك. لقد جعلت حياة المقربين مني جحيمًا دائمًا..يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما، عيد أب سعيد، أيها الإنسان الفظيع!!!"