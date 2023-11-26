خاص الفن – إسماعيل مداح يشن هجوماً على صناع الدراما السورية "زمن الواسطة والمعارف"

ميرنا وليد - بيروت - يزن خضور

كشف الممثل السوري إسماعيل مداح عن سبب غيابه عن الدراما السورية.

وتطرق أيضًا إلى قضية التحيز والتفضيلات في صناعة الفن وتأثيرها على التنوع والجودة الفنية وذلك في حديث خاص مع موقع "الفن".

بدأ إسماعيل مداح بالحديث عن الأعمال التي يعمل عليها، مشيرًا إلى أنه للأسف لم يكن لديه أي أعمال جديدة حتى تلك اللحظة باستثناء مشاركته في مسلسل "السراديب" والذي انتهى من تصوير 30% من مشاهده. وأكد أنه سيتم استكمال تصوير الجزء المتبقي من المسلسل قريبًا، ولكنه لم يحدد موعدًا محددًا للانتهاء منه.

وبخصوص قضية التحيز والتفضيلات في الدراما السورية، أعرب مداح عن استيائه لكون الأعمال الفنية تذهب غالبًا إلى نفس الأشخاص بسبب العلاقات الشخصية والواسطة. وأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر سلبًا على التنوع والجودة الفنية في صناعة الدراما، حيث يوجد العديد من الممثلين الموهوبين الذين يستحقون الفرصة للمشاركة في الأعمال الفنية، ولكنهم لا يحصلون على هذه الفرص بنفس القدر. وأشار إلى أن المصالح والعلاقات الشخصية هي العوامل التي تسيطر على صناعة الدراما السورية.

وعن كيفية تحسين الظروف للفنانين السوريين وتقديم فرص متساوية للجميع دون تفضيلات وواسطة، أشار إلى أنه يمكن ذلك من خلال وجود عدد أكبر من شركات الإنتاج ومنتجين محترفين ومخرجين يعملون بمهنية ولا يتأثرون بالعلاقات الشخصية والواسطة.

وفيما يتعلق بتجربته الشخصية، قال مداح إنه واجه العديد من الصعوبات في التعامل مع التحيز والتفضيلات في صناعة الفن. وأكد أنه رغم وجوده في الوسط الفني لفترة طويلة، إلا أنه لم يحصل على الفرص التي يستحقها بنفس القدر. وأعرب عن أمله في أن يتغير هذا الوضع وأن يتم توفير فرص متساوية لجميع الفنانين السوريين.