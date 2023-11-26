ميرنا وليد - بيروت - توجه الفنان المصري تامر حسني إلى الجمهور بنصيحة من الصباح الباكر، مؤكداً أنها ستفيدهم بشكل كبير.

وكتب تامر حسني عبر حسابه الخاص: "فجر الرزق و الستر و الشفاء و العافيه للجميع خطر في بالي شيء مهم يمكن الكل يعرفه بس احياناً نحب نقوي بعض بيه فانا هكتبه لكل شخص مش لاقي سبب للي هو فيه او حد تعبان و مفيش دكتور عارف يريحه او حد بيطلب حاجه من ربنا و مبتحصلش لو دايماً بتدور على اسباب منطقيه و مش لاقي اوعى تفهم غلط و تحس ان الابواب مقفوله في وشك من باب النحس او حظك وحش لا ….. افهم ان كل قدر كتبهولك ربنا له حكمه قد لا تفهمها او تستوعبها حالاً بس هتعرف قدام هي حصلت ليه و المهم اللي عايز اقوله هلخصه في جمله

(( اذا عجزت الاسباب فإذهب للمُسبب)) اذهب لرب الاسباب اتكلم معاه جايز عايز يسمع صوتك".

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني برسالة للجمهور من الصباح الباكر.. وهذا ما طلبه منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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