ندوة "الرواق الفلسفي" بمكتبة مصر الجديدة.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصرالجديدة العامة، ندوة ثقافية بعنوان "الرواق الفلسفي"، وذلك غدٍ الاثنين في تمام الساعة الخامسة والنصف بحضور عدد كبير من المهتمين وأساتذة الجامعات وجمهور المكتبة العام.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، أن يهدف الرواق الفلسفى الى تعريف القارئ بالتيارات والافكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل من خلال محاورات ومناقشات يديرها عماد العادلي.

ومن المقرر أن يتناول الرواق هذا الشهر الحديث عن العلاقات الإنسانية وعلى رأسها الحب كأهم علاقة إنسانية في الوقت الحالي والذي يتسم بالهشاشة في العلاقات الاجتماعية والسيولة في القيم هو ما أسماه زيجمونت باومن بالعصر السائل الذي توارات فيه قيم الحداثة الصلبة لتحل محلها سيولة وتمييع لكل شيء كالأخلاق والحب والأزمنة والخوف وغير ذلك.