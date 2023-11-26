بالفيديو: شمس الكويتية تكشف سبب رفضها الزواج

قالت المغنية شمس الكويتية، في مقطع فيديو، إنها ترفض الزواج حتى الآن، لأن معظم المتقدمين إليها من الشباب الصغار، الذين لا يدركون عمرها الحقيقي.
وأضافت شمس الكويتية أن الشباب يعتقدون أنها صغيرة في السن، بسبب مظهرها، وهو ما يجعلها تشعر بعدم الراحة في التعامل معهم.
ويشار إلى أن شمس الكويتية قد تعاونت مرة أخرى مع الفنان خالد عبد الرحمن، بعد تعاونهما السابق في ألبومها الأول، حيث كانت الأغنية الثانية في الألبوم «هلا» من كلماته وألحانه.
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