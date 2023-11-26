شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عروض وندوة للفنانة سميرة محسن فى مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام في اليوم الأول من فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، ندوة فى العاشرة صباحاً، وهى عبارة عن لقاء مهني بين المؤسسات والمهرجانات الدولية ويديرها الناقد عز الدين حافظ وينتهي اللقاء فى الثانية عشرة ظهراً.

بعد ذلك فى الثانية ظهراً تعقد ندوة الاحتفاء بالمسرح الإيطالي ورموزه ويديرها الكاتب الأستاذ إبراهيم الحسيني، وتنتهي في الواحدة، وفى الساعة الثانية والنصف ظهرا تبدأ ندوة باسم الدورة الثامنة والمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة النجمة د. سميرة محسن ويديرها الكاتب الصحفي والناقد جمال عبد الناصر بحضور د. عمرو دوارة مؤلف كتاب ( سميرة محسن .. متعددة المواهب).

ويختتم الجزء الخاص بالندوات والمؤتمرات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالفنانة والنجمة ميمي جمال والذي يبدأ في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا وينتهي في تمام الساعة الرابعة والنصف ويديره أيضا الكاتب الصحفي، والناقد الفني جمال عبد الناصر .

أما عروض اليوم فتبدأ فى الخامسة والنصف بالعرض المسرحي "احتراق شمعة" ضمن مسابقة العروض المسرحية الكبري ويقدم بقصر ثقافة شرم الشيخ يليه العرض المسرحي "حيث لايراني أحد" والذي يقدم ضمن مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية وذلك بمسرح السوق القديم ثم يقدم العرض الميكسي woman fiah ضمن مسابقة عروض المونودراما وذلك في الساعة العاشرة، ويختتم اليوم بالعرض الإيطالي عرض "Apena" وذلك ضمن مسابقة العروض الكبري.