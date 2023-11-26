شكرا لقرائتكم خبر عن اسمى الحقيقي دانيال.. مؤلف ولاد العم يكشف كيف جاءته فكرة الفيلم بعد 14 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خريف 2009، قدم المخرج شريف عرفة، واحدًا من أهم أفلامه خلال السنوات الأخيرة، وهو فيلم "ولاد العم"، والذى يدخل إلى عالم المخابرات والجاسوسية، ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا، وقام ببطولته كل من كريم عبد العزيز وشريف منير ومنى زكى ومجموعة من نجوم السينما، حيث تحل اليوم الذكرى الـ 14 لإنتاج الفيلم، والذى قدم فى 26 نوفمبر عام 2009.

أحد أشهر المشاهد في الفيلم، حينما قام ضابط الموساد بخطف سلوى والتى من المفترض أنها زوجته وأبنائهما، إلى إسرائيل، حيث قال لها وهم على متن مركب، "أنا اسمى الحقيقى دانيال"، حيث ظنت أنه يمزح معها حتى اكتشفت الحقيقة.



اسمي الحقيقي دانيال

يقول مؤلف الفيلم عمرو سمير، فى أحد البرامج التلفزيونية، "فكرة الفيلم جاءتنى حينما كنت مع زوجتى في مركب في بورسعيد فشعرت بقلق فقلت لها إحنا رايحين إسرائيل وأنا جاسوس إسرائيلى.. وحينما عدت تواصلت مع شريف عرفة".

كريم عبد العزيز، قال خلال لقائه ببرنامج " sold out" الذى يقدمه الاعلامى محمود سعد، على منصة watch it، إنه كان يرغب في تغيير شكل البطل الذى يقدمه في أدواره وخصوصًا بداية من فيلم "أبو على"، خاصة أن الطبقة الشعبية هي الأحب إلى قلبه، فكان يرغب في التنوع في تلك المنطقة".

وأضاف كريم عبد العزيز: "بدأت فعلاً في "أبو على" وكانت مرحلة مهمة في حياتى المهنية، وقدرت تلك الأفلام تقدمنى للجمهور في تغيير الشكل أو النمط الذى بدأت به، وعلى سبيل المثال "واحد من الناس" و "محطة مصر"، وبعدها عدت إلى المخرج شريف عرفة في فيلم ولاد العم".