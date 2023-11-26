فن ومشاهير

القبض على الممثلة الكوميدية تيفانى حديش بسبب نومها أثناء القيادة

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القاهرة - سامية سيد - كشف موقع TMZ عن إلقاء القبض على الممثلة العالمية تيفاني حديش، بعد أن تأكد نومها خلال قيادتها لـ سيارتها، حيث ظهرت الممثلة الكوميدية مكبلة اليدين، خلال أكثر من صورة تم نشرها على الموقع، بدت فيها أنها لم تتورط في أي حادث.

تيفاني حديش
تيفاني حديش

وبحسب ما ورد نامت حديش في سيارتها وهى متوقفة بينما كان المحرك لا يزال يعمل، ومن ثم تم القبض عليها ثم إطلاق سراحها من قبل شرطة بيفرلي هيلز.

تيفاني حديش
تيفاني حديش

كانت حديش تؤدي عرضها في نادي الكوميديا The Laugh Factory في الليلة السابقة لحضور حفل عيد الشكر السنوي المجاني، ووفقًا لموقع TMZ، من المقرر أن تمثل الممثلة للمحاكمة في 4 ديسمبر المقبل.

وقال متحدث باسم شرطة بيفرلي هيلز لوكالة أنباء PA: "بعد التحقيق، ألقينا القبض عليها بتهمة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول، وتم حجزها ثم أطلق سراحها قبل حوالي ساعة"، وحاول موقع NME الاتصال بـ مدير أعمال حديش، للتعليق ألا أنه لم يرد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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