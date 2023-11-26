ياسمين صبري تردّ على معجبة أبدت رأيها بملابسها.. وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين صبري على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو وصوراً لها خلال قضائها عطلتها بانكلترا، ظهرت فيها وهي تستمع بوقتها في إحدى الملاهي، وظهرت في صورة منها بإطلالة أنيقة باللون الأبيض والبينك، حيث ارتدت تنورة قصيرة مع جاكيت أبيض.

ولاقت هذه الإطلالة إعجاب كثير من المتابعات على حسابها على “إنستغرام”، حيث قامت إحدى متابعاتها بالتعليق على الفيديو قالت فيه: “الأوتفيت ده شكلي هلبسه في الجنة إن شاء الله”.

لتفاجأ المعجبة بردّ ياسمين صبري عليها بقولها: “والله ميغلاش عليكي”.

يذكر أن ياسمين صبري تغيب عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي حيث كان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية”، والذي قدمته في رمضان 2021، وشاركها في بطولته أحمد مجدي وآيتن عامر وعدد كبير من النجوم.

من ناحية أخرى تنتظر ياسمين عرض فيلمها الجديد “أبو نسب”، الذي شاركت فيه البطولة مع الفنان محمد إمام في ثالث تعاون بينهما بعد فيلمي “جحيم في الهند” و”ليلة هنا وسرور”.

ويعرض حالياً لياسمين صبري فيلم “البعبع” الذي تشارك في بطولته مع الفنان أمير كرارة وحقق إيرادات جيدة منذ طرحه في موسم عيد الأضحى الماضي.