“الجمهور مش هيتحملها”.. نادية الجندي تثير الجدل بموقفها من تصوير قصة حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة نادية الجندي عن إمكانية تجسيد سيرتها الذاتية ومشوارها في عمل فني خلال الفترة المقبلة.

وقالت نادية خلال لقائها مع برنامج “عرب وود”: “قصة حياتي مليانة أحداث وتعب وكفاح وتحديات هتطلع قصة جميلة جداً الحقيقة بس الجمهور مش هيتحملها، هيلهث وراها من كتر المجهود اللي بذل”.

وأكدت الجندي أن حب الجمهور هو ما يدفعها للاستمرار في العمل، وأنه يشجع أي فنان على تحمل الصعوبات والتحديات، قائلة: “الحمد لله بس النتيجة حب الجمهور حب الناس بيعوض عن كل شيء وبيخلي الإنسان ينسى أي صعاب”.

ومن ناحية أخرى، كُرمت الفنانة نادية الجندي في مهرجان ضيافة بدبي 2023 على مجمل أعمالها الفنية سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية.

وقالت خلال كلمتها: “بأشكر إدارة الإمارات، وبأشكر مهرجان ضيافة المهرجان المحترم اللي له تاريخ، وبأشكر دكتور ميشيل، الحقيقة أنا كنت مترددة أني أجي في الأول”.

وأضافت الجندي: “لما لقيت المبادرة الجميلة اللي عملها الشيخ محمد بن راشد لمساعدة إخواتنا وأطفال غزة سعدت جدًا بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة، فده اللي شجعني آجي المهرجان.. وعايزة أقول إن التاريخ هيشهد على هذه المجزرة البشعة والحرب والإبادة لأطفال أبرياء والتاريخ هيشهد على موت الضمير الإنساني العالمي اللي بيتغاضى عن الحق، ولكن ربنا هينصر الحق والحق سينتصر ويرد حق الظالمين.

وحضر المهرجان عدد كبير من النجوم: ماجي بو غصن، الممثل التركي بوراك دينيز، باميلا الكيك، عصام كاريكا، كارول سماحة، وغيرهم من الفنانين.