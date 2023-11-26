بعد “تحت الوصاية”.. منى زكي تطالب مجدداً بتعديل قوانين المرأة والطفل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة منى زكي ضيفة على برنامج “عرب وود” تحدثت خلاله عن قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة زوجها، مؤكدة أنه من حق المرأة أن تكون وصية على أولادها.

وأضافت منى: “يجب أن يتم تغيير القوانين الخاصة بذلك وفي قضايا كتير تخص المرأة والطفل وقوانين تحتاج إعادة النظر فيها”.

جاءت تلك التصريحات على خلفية تكريم منى زكي عن مسلسلها “تحت الوصاية” والذي عرض بموسم دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة مرتفعة وحاز مؤخرًا على العديد من الجوائز أبرزها جائزة “أفضل ممثلة” في مهرجان القاهرة للدراما.

مسلسل “تحت الوصاية” عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة منى زكي، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، خالد كمال، رشدي الشامي، مها نصار، علي الطيب، أحمد عبد الحميد، محمد السويدي، محمد عبد العظيم، جميل برسوم، الطفل عمر شريف، ثراء جبيل، حمدى هيكل، عفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين.

وتدور قصة مسلسل “تحت الوصاية” حول أرملة وأم لطفلين، تضطر لترك مدينتها والانتقال لمدينة أخرى بعد وفاة زوجها للبحث عن باب رزق كي تتمكن من إعالة أسرتها، وتتوالى الأحداث بأن تجد “حنان” نفسها مضطرة للعمل في مهنة صيد السمك حتى تتمكن من الإنفاق على أبنائها الصغار، ومن ثم تبدأ مواجهة الأزمات المفاجئة التي تقع في طريقها.