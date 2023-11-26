محمد رمضان يفاجئ جمهوره في السعودية ويغني مع أولاده على المسرح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان محمد رمضان جمهور حفله الأخير الذي أحياه على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض، بصعود نجليه علي وكنز، أثناء غنائه أغنية “إنساي”.

وقدم رمضان خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، ومنها “بيج تايم”، “إنساي”، “كوم بيبي كوم”، “على الله”، “مافيا”، “بم بم”، “أنا ملك السهر” وغيرها، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي ظهر قسم منه وهو يحمل أوراقاً تشبه الأوراق المالية، كتب عليها أقوى حفلة في الرياض.

وكان محمد رمضان قد شوق جمهوره لحفله في موسم الرياض، وقام بنشر فيديو لحفل سابق له عبر حسابه على “إنستغرام” وعلق قائلا: “ثقة في الله الجمعة الجاية مسرح محمد عبده هيولع، ثقة في الله أقوى حفلة في الرياض 24 نوفمبر”.

كما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إكس”، ظهر فيها وهو يقود سيارته الفارهة في شوارع مدينة الرياض، وعلق عليها قائلاً: “وأنا سايق عربيتي لأول مرة في شوارع الرياض في طريقي من بيتي إلى مكتبي”.