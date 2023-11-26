“الدموع هي العيال”.. محمود حميدة يلقي قصيدة لـ فلسطين ويبكي بتأثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمود حميدة على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو خلال حضوره إحدى الفعاليات الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني في صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وظهر حميدة في الفيديو وهو يبكي ولا يتمالك دموعه أثناء إلقاء قصيدة عن القضية الفلسطينية، خاصة بعد تصاعد الأحداث في قطاع غزة، من قصف وتدمير المساجد والمستشفيات والمدارس وقتل الكثير من الأطفال والنساء.

وألقى حميدة قصيدة “الدموع هي العيال”، للشاعر الراحل فؤاد حداد، والتي تقول: “الدموع.. فين الدموع دلوقتي، الدموع.. هي العيال، والكتب.. هي قمصانهم وهي الإيدين، هي سقف بيوت بتطربق، وأنت نايم جتة فوق السرير، أنت جسم يعض فيه الداء، أنت صاحب غل مش أعداء، أنت فاشل يحسد الناجحين”.

يذكر أن آخر أعمال محمود حميدة كان فيلم “مطرح مطروح” مع كريم عفيفي، وليلى أحمد زاهر، وشيماء سيف، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية “بويكا”، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

كما ينشغل حميدة حاليا بتصوير فيلم “فرقة الموت”، ويشارك في بطولته مع أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وبيومي فؤاد وعصام عمر، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الدين.