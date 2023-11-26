علي الحجار يروي اللحظات الأخيرة في حياة والده.. لهذا السبب ابتعد عن الفن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان علي الحجار، خلال تصريحات إعلامية، عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياة والده الراحل إبراهيم الحجار قبل وفاته، مشيرا إلى أنه قدم الكثير من التضحيات في سبيل الفن، وأنه طوال الوقت كان يشعر بالظلم هو وشقيقه أحمد، بسبب ابتعاد والده عن حياته الفنية مقابل تربيتهما.

وقال الحجار: إن والده رغم تعرضه للظلم بسبب بعده عن الوسط الفني، إلا أنه كان يحرص دائماً على تقديم النصائح له.

وأكد الحجار أن والده كان يحثه دائماً على المحافظة على الصلاة قائلاً: “بعد جنازة والدي وعندما عدت إلى المنزل كانت هناك صور كثيرة لنا، ولم أجد سوى صورة أنا وهو فقط، وتم إزالة الباقي، وكانت الصورة في إطار، وسألت والدتي من الذي أزالها.. قالت لي. والدك، فشعرت أن هذه رسالة لأنه سألني عن الصلاة من قبل، فقلت له: لا، لا أصلي، وهذا الحديث جرى قبل وفاته بأشهر قليلة”.

وأكمل: “قبل المواظبة على الصلاة كنت أرى في منامي رجلًا كبيرا في السن يرتدي عمته البيضاء، يسجد ويعود، يصلي وينظر إليَّ باشمئزاز، ولكن في الرؤيا كان يشبه والدي، وتكرر المشهد ست مرات، وفي رؤيا أخرى رأيته ثلاث مرات يحاول أن يضربني، لكنني كنت أهرب منه”.

وتابع الحجار: “وظلت هذه الأحلام تسيطر عليَّ، حتى قابلت زوجتي هدى، وتزوجنا ومضى على زواجنا 21 عاماً، والحمد لله لدينا استقرار وحياة”، مشيراً إلى أن “أغنية عارفة عاكستها بيها، الأغنية كانت معمولة من قبل ما أعرفها طبعاً”.