الجمهور يحاصر سيارة ياسمين عبد العزيز والعوضي.. وهذا ردّ فعلهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازحت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، ظهرت خلاله داخل سيارتها بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، والتفاف عدد كبير من الجماهير حولهما.

وعلقت ياسمين على الفيدية بخفة دمها المعهودة للجمهور قائلة: “حبايبنا امبارح كانوا هيروحوا معانا في العربية”.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن غيابها بموسم دراما رمضان 2024 لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

جاء ذلك بعدما قدمت عددًا من الأعمال الناجحة على مدار السنوات الماضية، وكان آخرها مسلسل “ضرب نار” مع زوجها أحمد العوضي وقبلها مسلسل “اللي مالوش كبير” مع العوضي أيضاً وقبلها “ونحب تاني ليه” مع كريم فهمي.

وتضاربت الأقوال حتى الآن عن سبب هذا الغياب ما بين انشغالها لتقديم فيلم تعود به للسينما مجدداً بعد غياب، وبين عدم إعجابها بالسيناريوهات التي تم عرضها عليها لتقدمها في رمضان المقبل.

وقدمت ياسمين عبد العزيز في رمضان الماضي مسلسل “ضرب نار” وقدمت من خلاله دور “مهرة” ولاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور.

“ضرب نار” من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته كل من ماجد المصرى، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرون.