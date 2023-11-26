ناقد فني يكشف عن حالة عادل إمام الصحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الإعلامية أسما إبراهيم، الذي تقدمه على قناة القاهرة والناس، أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، كاشفًا عن أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وقال الشناوي: “عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد”، مؤكدا أنه أكثر ناقد وجه نقد لعادل امام في أعماله الفنية.

واستذكر الشناوي موقفاً طريفاً جمعه بـ”الزعيم” قبل سنوات، مؤكداً أنه توقف لفترة عن كتابة نقد عنه فاتصل به عادل إمام ليسأله عن السبب.

وقال الشناوي: “في مرة لقيت عادل إمام بيتصل بيا، برفع السماعة لقيته بيقولي فينك؟ قولتله موجود لسّه راجع من مهرجان فينيسيا، قالي آه أنا قولت برضه بقالك مدة مبتشتمنيش، أخدها بهزار…”. وأضاف: “كلمة بتشتم يقصد فيها انتقادي له، وكان ذلك في العام 2009 تقريباً فترة آخر أفلامه، قبل أن ينتقل إلى عالم الدراما”.

واختتم الشناوي كلامه مؤكداً أن عادل إمام فنان مهم داعياً الله ان يطيل في عمره.