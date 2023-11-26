نقابة الممثلين في مصر تتخذ قرارت صارمة ضدّ صنّاع مسلسل “بطن الحوت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بياناً كشفت من خلاله عن اتخاذ قرارات حاسمة ضد صناع مسلسل “بطن الحوت”، للفنانين محمد فراج وباسم سمرة، وذلك بعد ظهور التيكتوكر كروان مشاكل في مشاهد من المسلسل.

وكشف بيان النقابة عن القرارات التي اتخذت ضد صناع المسلسل حيث قال: “تغريم مبلغ مليون جنيه للشركة المنتجة لمسلسل بطن الحوت”.

وأضاف البيان: “ومنع أعضاء نقابة المهن التمثيلية من التعامل مع المخرج أحمد فوزي صالح مخرج المسلسل ومن يتعاون معه يتعرض لعقوبة تصل إلى الشطب”.

وجاء بيان النقابة بعد ساعات من إصدار الدكتور أشرف زكي، قراراً بتوقيع غرامة قدرهها مئة ألف جنيه على الشركة المنتجة لمسلسل “بطن الحوت”، ليتم تعديل القرار من قبل مجلس النقابة كاملاً لتصل الغرامة إلى مليون جنيه.

كما تقدم نقيب الممثلين بشكوى ضد مخرج العمل في نقابة المهن السينمائية.

مسلسل، “بطن الحوت”، بدأ عرضه قبل يومين على إحدى المنصات وتستلهم أحداثه قصة قابيل وهابيل، حول الصراع بين الخير والشر، في دراما اجتماعية معاصرة، وهو قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، وباسم سمره، وأسماء أبو اليزيد، وعصام عمر، وحسام الحسيني، ويوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين.