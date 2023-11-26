منتج مسلسلات يسرا يكشف سبب عن غيابها عن رمضان هذا العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّ المؤلف مدحت العدل ضيفًا على برنامج “من الآخر” المذاع عبر قنوات ONE، حيث تحدث عن عدم خوض النجمة يسرا دراما رمضان المقبل، قائلاً: “نبحث دائمًا عن تغيير جلد أعمال يسرا، ودائمًا نبحث عن ما هو مختلف لها، ومجرد وجود يسرا على الشاشة نجاح”.

وكانت يسرا قد اتخذت قراراً جديداً بشأن مشاركتها في موسم رمضان المقبل، حيث قررت الابتعاد بشكل نهائي عن الموسم وعدم تقديم أي عمل درامي في رمضان المقبل.

وكشف مصدر مقرب من يسرا في تصريح سابق لـ”لها” أن اعتذارها جاء رغبة منها في الراحة هذا العام بعدما حافظت على تواجدها في دراما رمضان منذ عام 2020.

يذكر أن يسرا قدمت خلال الأربع سنوات الماضية مسلسلات “خيانة عهد”، “حرب أهلية”، “أحلام سعيدة” و”1000 حمدلله على السلامة”، منذ عام 2020 وحتى عام 2023 على التوالي.

من ناحية أخرى كانت يسرا قد علقت على تصريحات المنتج جمال العدل، بعدما قدم اعتذارًا رسميًا لها خلال أحد البرامج التلفزيونية، وذلك لغضبها منه بسبب تصريحاته عن مسلسلها الأخير “1000 حمد الله على السلامة”.

وأعادت يسرا نشر اعتذار العدل، عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص على “إنستغرام”، وعلقت قائلة: “ربنا يديم المحبة بينا”.