ميرنا وليد - بيروت - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو رومانسي ومؤثر للغاية، من حفل زفافا المخرج والفنان المصري أحمد محمد ثروت.

وظهر أحمد في الفيديو وهو يغني لعروسه، أغنية أصدرها للحفل مخصوص، وتحمل عنوان "بقينا لبعض"، ولم تتمكن العروس لمى الشواربي، من تماكل دموعها وظهرت وهي تبكي.

وأغنية "بقينا لبعض" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبيه وتوزيع يحيي يوسف.

وحضر عقد القران الذي أقيم مساء أمس السبت، عدد كبير من المشاهير المصريين ومنهم أنوشكا، أحمد التهامي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة شهيرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، الإعلامية سهير شلبي، الاعلامية سهير جودة.

كانت هذه تفاصيل خبر العروس تبكي من شدة التأثر.. فيديو من حفل زفاف أحمد محمد ثروت يتصدر الترند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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