ميرنا وليد - بيروت - عادة ما تلفت الممثلة المصرية ياسمين صبري أنظار الجمهور لها، وخاصة الشابات بإطلالاتها الجميلة والأنيقة.

وقد ظهرت منذ أيام وهي تستمع بوقتها في إحدى الملاهي خلال زيارتها إلأى بريطانيا، وقد إرتدت ياسمين صبري تنورة قصيرة وواسعة باللون الزهري، ونسقت معها قميصاً باللون الرمادي وفوقه كنزة من الصوف باللون نفسه، وفوقها معطف طويل باللون البيج، وانتعلت حذاء شتوياً باللون البيج أيضاً.

وتركت ياسمين شعرها منسدلاً، وزينته بـ Band عريض، وطبقت ماكياجاً ناعماً يليق بها.

واللافت في الأمر، هو تعليق إحدى المتابعات الذي نال إهتمام ياسمين، وقالت: "الأوتفيت ده شكلي هلبسه في الجنة إن شاء الله"، لترد عليها الممثلة بدورها قائلة: "والله ميغلاش عليكي".

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق إحدى المتابعات على إطلالة ياسمين صبري يلفت نظرها.. وهذا ما حدث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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