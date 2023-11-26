بعد أقل من أسبوع على عيد ميلاده.. وائل جسار يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الفنان اللبناني وائل جسار بعيد ميلاد زوجته السيدة ميراي جسار، بعد أيام قليلة من عيد ميلاده.



وشارك وائل صورة رومانسية تجمعهما، وعلق: "الى زوجتي الحبيبة عقبال المية سنة .كل عام وانت حبيبتي ،كل عام وانت سندي ،احبك الى الابد".

وكانت ميراي مقدسي، قد إحتفلت بعيد ميلاد وائل جسار يوم الربعاء الماضي الذي يصادف اليوم الـ 22 من شهر تشرين الثاني، وهو من مواليد عام 1976، أي أنه أصبح يبلغ من العمر 47 عاماً، وشاركت الجمهور صورة بالغة الرومانسية تجمعهما.

وعلقت ميراي على الصورة قائلة: "وائل حبيبي كل عام وأنت الحياة، كل عام وأنا معك بكل حرف وكل نبض، كل عام وأنت حبيبي وسندي وأنت إلى روحي الأقرب، كل عام وأنت في قلبي أمكن، كل عام وأنت نبضي الأغلى، كل يوم ونحن معاً من أمنياتنا أقرب، كل عام وأنت سبب سعادتي، أحبك موت يا حبيبي".