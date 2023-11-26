على الرغم من الانفصال.. ويل سميث يقبل رأس زوجته ويحتفل مع عائلته بعيد الشكر

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل الأميركي ويل سميث مع متابعيه، صوراً له مع عائلته خلال احتفالهم بيوم الشكر.



ونشر ويل سميث صوراً ظهر فيها برفقة زوجته جادا، وأولاده وكذلك والدته وأحفادها الـ9 بحسب ما ذكر في التعليق المرفق على الصورة، إذ علق على الصور قائلاً: "أفضل يوم شكر، الأم وأحفادها التسعة".

ومن اللافت في منشوره، الصورة التي ظهر فيها وهو يقبل رأس زوجته جادا، ويحضنها بكثير من الحب؟، على الرغم من الخلافات الكبيرة بينهما والانفصال.

يذكر أن جادا كانت قد كشفت في مذكراتها عن أنها وسميث زوجان، إلا أنهما يعيشان حياة منفصلة.

وفي تصريح لجادا بإحدى البرامج، قالت أنه لن يكون هناك "حب" آخر سواء لنفسها أو لويل، وأضافت أن علاقتهما هي نهاية كل شيء، فيما يتعلق بحياتهما الرومانسية. وأوضحت أنها وويل لن يتم الطلاق بينهما، وعلى الرغم من طريقتهما الغريبة والعراقيل في علاقتهما، فإنهما ما زالا يحبان بعضهما بعضاً.

كما تحدثت عن سبب استمرارها هي وويل في علاقتهما طوال هذه المدة، قائلة إنهما يحتاجان إلى وقت لمعرفة ما كانا عليه بالضبط وما يريدانه، وأنهما ببساطة لم يكونا مستعدين للطلاق.

ومن جهته، رد ويل على تصريحات زوجته قائلا إنها "أيقظته نوعاً ما، من العمى العاطفي على مر السنين".

وقال ويل في رسالة لإحدى الصحف: "عندما تكون مع شخصٍ ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق".