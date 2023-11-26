رغم لقائهما.. كيت ميدلتون وميغان ماركل لم تتحدثا منذ 4 أعوام

ميرنا وليد - بيروت - كشف كاتب السيرة "نهاية اللعبة" أوميد سكوبي أن أميرة ويلز كيت ميدلتون لم تتحدث مع دوقة ساسكس ميغان ماركل منذ عام 2019 أي منذ 4 أعوام.



وقال أوميد في مقال له في إحدى المجلات الفرنسة، أن كيت قضت وقتاً أطول في الحديث عن زوجة شقيق زوجها أكثر من الوقت الذي قضته معها في الواقع.

ويعني هذا أن ميغان وكيت لم تتحدثا أبداً خلال جنازة الملكة إليزابيث الثانية على الرغم من ظهورهما سوياً برفقة الأمير هاري والأمير ويليام لإلقاء التحية على الحشود المتجمهرة أمام قصر كينغستون.

وأضاف أوميد في حديثه، أن ميغان لن تعود أبداً إلى بريطانيا للعيش مع العائلة الملكية البريطانية والانخراط في نظامها، إذ إنها لم تشعر يوماً بأنها في بيتها، بحسب ما ذكرت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية.

يذكر أن كتاب "نهاية اللعبة: داخل العائلة المالكة وكفاح الملكية من أجل البقاء" ، هو ليس الكتاب الأول للكاتب أوميد سكوبي، إذ سبق أن أصدر كتاب "Finding Freedom"، وعكس من خلاله مدى تأييده وانحيازه لعائلة الأمير هاري وميغان، وتناول فيه قصة حبهما الرومانسية وحفل زفافهما وقرارهما بالاستقالة من العمل كأفراد من العائلة المالكة.