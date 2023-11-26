نسرين طافش في أحدث ظهور لها من داخل "الجيم"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة نسرين طافش لمتابعيها، ىمقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي تستعرض عضلاتها. |

وشاركت نسرين مقطع الفيديو من داخل الجيم، وظهرت فيها وهي مرتدية ملابس رياضية، وتستعرض لياقتها البدنية.

لاقى مقطع الفيديو إعجاب متابعيها الذين بادروا بكتابة التعليقات الإيجابية.

يذكر أن نسرين ظهرت بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري

وكان آخر عمل لها عرض مؤخراً، هوفيلم "أخي فوق الشجرة"والذي انطلق في السينما يوم 18 كانون الثاني/يناير الماضي. ولاقى نجاحا بارزا وردود فعل مميزة.

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