فن ومشاهير

أطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل تبعث برسالة تضامن مع غزة

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ياسر رشاد - القاهرة - وجه أطفال مكتبة مصر الجديدة، رسالة تضامن للشعب الفلسطيني من خلال ورش عمل بالرسم، أقيمت أمس، السبت.

وعبر كل طفل عن رأيه بالرسم ورفضه لكل الممارسات الإسرائيلية من منطلق رؤيته الشخصية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، بالفنون تضامن اطفال مكتبة مصر الجديدة للطفل مع اطفال فلسطين ضد الانتهاكات الاسرائيلية التى تمارسها بلا رحمة او هوادة ، كما نظم ورشة حكى قدمها شريف محمد رمضان مدرب بالاتحاد العام للكشافة بالتحدث مع الأطفال عن قضية فلسطين ومايحدث هناك لما يتوافق مع عقولهم وقدرتهم على استيعاب مايحدث، كما قام الاطفال بأنشطة فنية عبارة عن رسم لوحات للتضامن ودعم القضية الفلسطينية.

اوضح  الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، ان احدى الرسومات لوحة تتضمن علم مصر بجوار علم فلسطين، وأسفلها عبارة مصر.. فلسطين إيد واحدة، وصورة أخرى علم فلسطين فوق الرؤس ورسم علم فلسطين، كما قام الاطفال برسم جدارية، تضم رسومات تعبر عن الوضع الراهن في فلسطين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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