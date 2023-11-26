تامر حسني يوجه نصيحة جديدة لجمهوره: "اوعى تفهم غلط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

واصل الفنان تامر حسني، توجيه نصائحه إلى محبيه، مطالبا إياهم بعدم اليأس، بدعوى " النحس" و"الحظ الوحش".

تامر، عبر صفحته في موقع فيسبوك ، في أحدث رسالة، كتب: "فجر الرزق والستر والشفاء والعافية للجميع، خطر في بالي شيء مهم يمكن الكل يعرفه بس احياناً نحب نقوي بعض بيه فانا هكتبه لكل شخص مش لاقي سبب للي هو فيه، او حد تعبان ومفيش دكتور عارف يريحه او حد بيطلب حاجه من ربنا ومبتحصلش".

وتابع: "لو دايماً بتدور على اسباب منطقية ومش لاقي، اوعى تفهم غلط وتحس ان الأبواب مقفلة في وشك من باب النحس او حظك وحش لا ….. افهم ان كل قدر كتبهولك ربنا له حكمة قد لا تفهمها او تستوعبها حالاً بس هتعرف قدام هي حصلت ليه والمهم اللي عايز اقوله هلخصه في جملة (إذا عجزت الأسباب فاذهب للمُسبب)، أذهب لرب الاسباب اتكلم معاه جايز عايز يسمع صوتك".

الفنان تامر حسني، شارك أمس السبت في حفل عقد قران المخرج أحمد ثروت، ولما الشواربي.