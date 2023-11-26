هكذا احتفلت هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها: "عيد ميلاد سعيد يا قلبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد خالد صالح، بصورة رومانسية.

ونشرت هنادي الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد يا قلبي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "يا قلبي ما شاء الله عليكم ربي يحفظكم"، "عيد ميلاد سعيد"، "شنو ها الجمال"، "ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن أخر أعمال هنادي مهنا مسلسل "سيب وأنا أسيب"، وهو بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ساندي علي، دنيا سامي، فاطمة الكاشف.