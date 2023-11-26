شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لوبيز تشوق جمهورها بمقطع فيديو عن ألبومها الجديد "This Is Me...Now" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت جينيفر لوبيز متابعيها لألبومها المنتظر "This Is Me...Now" من خلال مقطع دعائى نشرته عبر حسابها على موقع إنستجرام وظهرت فيه بكامل نشاطها وحيويتها خلال رقصها، وعلقت عليه بكتابة: "هذه التجربة الموسيقية هي تجسيد، من خلال الموسيقى والأفلام والواقع، لرحلة حياة بحثًا عن حقيقة الحب، اسمعها، شاهدها، عشها، شاركها، المزيد يوم الإثنين.. جينيفر".



لوبيز

من ناحية أخرى سبق وأعطت جينيفر لوبيز -فى وقت سابق- لمعجبيها نظرة داخل قصرها الضخم الجديد الذي تبلغ قيمته 60 مليون دولار والذي تتقاسمه مع زوجها بن أفليك، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل كشفت المغنية عن لمحة من التصميم الداخلي المورق أثناء وقوفها فى ردهة منزلها، بينما كانت تستعد لحدث LACMA Gucci فى لوس أنجلوس.

ومنزلها الذى اشترته هى وبن فى مايو من هذا العام مليء بالأسطح البيضاء مع لمحات من الفضة والذهب لإضفاء لمسة عصرية.

كما كشفت عن مقاطع فيديو في مطبخها، والتقطت صورًا لها فى غرفة معيشتها وفي فناءها مع إطلالات على حمام السباحة.