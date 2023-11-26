شكرا لقرائتكم خبر عن شريف رمزى ينشر آخر رسالة كتبها شقيقه الراحل صلاح: الموت بداية الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان شريف رمزى صورة عبر خاصية الاستورى من خلال حسابه على موقع إنستجرام لآخر رسالة كتبها شقيقه الراحل صلاح، وقال في نهايتها الموت ليس النهاية، ولكنه بداية الحياة.

وعلق شريف رمزى على الرسالة بالإشارة لآخر جملة كتبها صلاح وكتب: "آخر رسالة كتبها صلاح".

شريف رمزى على انستجرام

وكان الراحل صلاح رمزى قد وافته المنية يوم الأربعاء الماضى، وأعلن شقيقه شريف رمزي عن خبر الوفاة من خلال حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث كتب: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وذلك بعد رحلة طويلة مع المرض، كما ودع الفنان شريف رمزى، شقيقه صلاح فى رسالة عقب وفاته يوم الخميس الماضى قال فيها : "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله".