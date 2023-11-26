أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد اعلان انفصالها عن أحمد فهمي

في أول تعليق للممثلة هنا الزاهد بعد اعلان انفصالها رسميًا عن الممثل أحمد فهمي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

اتخذت الممثلة المصرية من حسابها الرسمي عبر الستوري في انستغرام منبرًا لتوجّه رسالة غير مياشرة حول انفصالها قائلة: ا”لله لديه خطة كبيرة بالنسبة لك. صدّقه”.

وكانت هنا الزاهد قد أعلنت انفصالها عن زوجها الممثل أحمد فهمي بعد أربع سنوات من الزواج قائلة عبر انستغرام: “الحمد لله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد أربع سنوات زواج وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، طال الثنائي عدّة اشاعات حول انفصالهما خاصة عدم نشر هنا الزاهد أي صورة تجمعها بأحمد فهمي عبر حسابها على انستغرام منذ أشهر عديدة على الرغم من انهما كانا يشاركان المتابعين بصور وفيديوهات من كافة المناسبات.

كذلك لم يحتفل الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بعيد زواجهما الذي يصادف في أيلول/سبتمبر خاصة انهما لم يشاركا الجمهور بأي صورة من المناسبة أو كلام رومانسي يعبّر عن هذه اللحظة المميزة بحياة كل ثنائي.

وبحسب “اليوم السابع” فإن هنا الزاهد تركت منزلها الزوجي منذ ثلاثة أشهر تقريبًا واستقرّت في منزل والدتها على الرغم من ان الاخيرة خرجت عن صمتها منذ يومين ونفت طلاق ابنتها.

يذكر أن هنا الزاهد وأحمد فهمي تزوجا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٩ بعد قصة حب قصيرة، وتعاونا فنياً في سلسلة من الاعمال السينمائية والمسرحية والدرامية منها “الواد سيد الشحات” الذي عرض في رمضان ٢٠١٩ ومسرحية “جوازة معفرته” التي تم عرضها في الرياض – السعودية، وفيلم “مستر إكس” الذي عرض مؤخراً في السينما، بالاضافة الى مسلسل اذاعي.