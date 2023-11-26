بالصور- الممثلة المعتزلة نورا في ظهور نادر لها خلال عزاء الراحل صلاح رمزي.. وهكذا أصبحت

ميرنا وليد - بيروت - حرصت الممثلة المعتزلة نورا، على حضور عزاء المنتج الراحل صلاح رمزي، نجل المنتج حسن رمزي، وشقيق الممثل شريف رمزي، وذلك في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.



وشاركت نورا في العزاء بصحبة شقيقتها الفنانة الكبيرة بوسي وابنتيها مي وسارة نور الشريف.

ويعتبر هذا الظهور لنورا، من احدث إطلالة لها، إذ كانت قد ظهرت خلال عيد ميلادها الذي احتفلت به شقيقتها بوسي مع ابنتيها مي وسارة وزوج الأخيرة.

وكانت مي قد نشرت صورة عائلية ظهرت فيها بوسي ونورا وسارة خلال الاحتفال بعيد ميلاد نورا. وكتبت على الصورة قائلة: "كل لحظة في العمر وأنتي طيبة وسعيدة ومرضية يا روح قلبي... يا خالتي لقباً وأمي وصحبتي وضهري والسند قلباً يا حتة من روحي".

وتابعت مي: "بحبك فوق ما تتخيلي... ربّي يرضى عليكي ويسعد قلبك يا رؤة القلوب".

ويشار إلى أن نورا كانت قد اعتزلت الفن منذ سنوات طويلة، وارتدت الحجاب. واحتجبت بوسي عن الأضواء منذ أن قدّمت آخر أعمالها مسلسل "البرنسيسة بيسة" مع الممثلة مي عز الدين، والذي عُرض في عام 2019.