شاب يعرض نعل حذاء تايلور سويفت المكسور للبيع.. والسبب صادم

ميرنا وليد - بيروت - استطاع أحد الحضور في حفل المغنية العالمية تاليلور سويفت الأخير، من الحصول على نعل حذائها الذي انكسر خلال أدائها على المسرح.



وظهر هذا الشاب على السوشيال ميديا وهو يعرض نعل الحذاء للبيع من أجل علاج ابنة عمه المصابة بمرض السرطان.

ونشر الشاب صورة له، ظهر فيها وهو يحمل نعل حذاء المغنية الأميركية، كما نشر صور توثق كيف كُسر الحذاء على المسرح وكيف اكملت الغناء وهي تقف على اطراف اصابيعها.

وكتب الشاب على الصور تعليقاً، قال فيه: "كما يعلم كثيرون، نحن في جهود كبيرة للمساعدة في تمويل علاج ابنة عمي من مرض السرطان.. إذا كان بإمكانك المشاركة.. الرجاء الاطلاع على الرابط موجود في البايو!".

كما أكد أن الأموال التي سيتم جمعها ستذهب مباشرة إلى صندوق علاج السرطان التابع لابنة عمه أنجيلا كونرادو.

ويشار إلى أن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، كانت قد أكدت تشخيص إصابة أنجيلا بسرطان الجلد، وأنها تحتاج إلى 12 جلسة من العلاج المناعي لمدة 3 أشهر، لكنها عجزت عن تغطية تكاليف العلاج، وهذا ما دفع بالشاب لاتخاذ هذه الخطوة الانسانية لعلاجها.