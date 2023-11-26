صورة نادرة من لقاء عمالقة الغناء السيدة فيروز وداليدا

ميرنا وليد - بيروت - أعاد الناشطون على الإنترنت تداول صور نادرة لسفيرتنا إلى النجوم السيدة فيروز، إلى جانب الفنانة العالمية داليدا، من خلال اللقاء النادر الذي جمعهما ببعضهما في لبنان.



وظهرت السيدة فيروز في الصورة وهي تقف إلى جانب الفنانة الراحلة داليدا، وعكست الصور مدى الحب والتقدير الذى تكنه كل منهما تجاه الأخرى.

كما ظهرت الفنانتان في صورة أخرى، وهما يتبادلان القبلات بين بعضهما البعض.

وأعاد الناشطون إحياء ذكريات هذه اللحظة الجميلة التي جمعت عمالقة الغناء. ولاقت الصور تعليقات إيجابية من محبي الفنانتين، إذ عبروا عن إعجابهم الشديد بلقاء تلك الموهبتين المدويتين.