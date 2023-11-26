روان بن حسين بإطلالة ملفتة تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الكويتية روان بن الحسين، على جمهورها بلوك جديد، عكس أناقتها وجمالها المعتاد.



وشاركت روان متابعيها صوراً جديدة لها، من أحدث إطلالاتها، عبر حسابها الرسمي، ظهرت فيها وهي ترتدي بليزر باللون الفوشيا واختارت معه بنطال جينز أبرز رشاقة خصرها.

كما اعتمدت روان مكياج ناعم أبرز ملامح وجهها الجميلة، وركزت فيه على الكحل لتبرز عينيها، بالإضافة إلى أحمر الشفاه. كما تركت روان شعرها منسدلاً على كتفيها.

وتحرص روان دائماً، على مشاركة متابعيها صوراً لها من أحدث إطلالاتها.

يشار إلى أن كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل"، هو من أحدث أعمال روان بن حسين، الذي طرحته عبر قناتها الرسمية، والأغنية من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم. وحققت الأغنية نجاحا بارزا.

ويذكر أن روان كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخصيه.