في ذكراها.. أهم المحطات في حياة الشحرورة صباح

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ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم، ذكرى وفاة الشحرورة صباح، التي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالده في أذهان الملايين من جمهورها في الوطن العربي، كما أنها تعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانيين إلى جانب فيروز ووديع الصافي.
وتستعرض "بوابة الخليج 365" لمتابعيها أهم المحطات في حياة الشحرورة :-
- جانيت جرجس فغالي اشتهرت فنياً باسم صباح.
- امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني على مر التاريخ.
- اشتهرت بألقاب كثير منها "الشحرورة، الصبوحة، صوت لبنان".
- كانت من بين أوائل المغنين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي بأولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن ودار أوبرا سيدني.
- شاركت في السينما المصرية، ولها عدد كبير من الأفلام التي تعتبر هي إحدى نجماتها ووقفت أمام كبار السينما المصرية مثل: "صلاح ذو الفقار، رشدي أباظة، فريد شوقي".
- ولها رصيد كبير من الأفلام المصرية المهمة مثل: "الرجل الثاني (1959)، الحب كده (1961)، الأيدي الناعمه (1963)، 3 نساء (1968) وغيرها.
- ولها أيضًا رصيد من الأفلام اللبنانية مثل: باريس والحب (1972)، ذلك بالإضافة لعدد كبير من الأغاني.
- تعتبر صباح من أهم رموز الفن العربي وقد دخلت موسوعة غينيس كأكبر إرث فني في التاريخ.
- لها 87 فيلم بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3500 أغنية بين مصري ولبناني واجنبي.
- تعد صباح أول من قدم الأغنية اللبنانية، التي تتميز بالريتم والإيقاع اللبناني الصرف، والذي لم يكن معروفاً من قبل، عن طريق أغنية "يا هويدا هويدلك" في أوائل الخمسينات.
- فكان للشحرورة الفضل في نشر المواويل والأغاني اللبنانية في كافة أرجاء الوطن العربي ومختلف دول العالم من خلال الأفلام التي قدمتها والحفلات.
- وحظيت الشحرورة في كل رحلاتها بتقدير وتكريم شعبي ورسمي كبيرين، والدليل حصولها على الكثير من الأوسمة والنياشين والدروع التكريمية.