رانيا يوسف تثير جدلًا برأيها عن المساكنة: بنتي ممكن تعيش المساكنة (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة رانيا يوسف عن رأيها في المساكنة إذا قررت ابنتها أن تخوض تلك التجربة، مشيرة: قبولي أو رفضي للشيء مش هيأثر هي هتعمل اللي هي عايزاه".

رانيا يوسف تثير الجدل برأيها عن المساكنة

كشفت رانيا يوسف خلال ظهورها في برنامج "كتاب الشهرة" قائلة: "مش هتدخل في قرارها، حتى لو اتدخلت هي هتعمل اللي في دماغها.. قبولي أو رفضي للشيء مش هيأثر هي هتعمل اللي هي عايزاه".

رانيا يوسف: بنتي ممكن تعيش المساكنة لكن أنا لا

أكدت رانيا يوسف إنها لا يمكن أن تعيش تجربة المساكنة لأن تربيتها تمنعها من ذلك الأمر وأنها لا تفكر حاليا في الحب أو الزواج ولكنها تعيش حالة إعجاب فحسب، وأنها تدعم ابنتيها في أي قرار حتى إذا كان قرار تحول جنسي إلى رجل.

وردا على سؤال ماذا ستفعل إذا قررت ابنتها أن تتحول إلى رجل: "هدعم بنتي في أي قرار عايزاه أي قرار يسعدها ويريحها ومبيأذيش حد هدعمها، لو هي سعيدة ودا اللي هيحدد لها هويتها عمري ما أزعل".

أضافت رانيا يوسف معلقة: "ماليش دخل بالمجتمع لأن المجتمع ملوش دخل بيا وببناتي، دي حرية شخصية ودي اختيارات حياتها، أنا كأم لا أملك بناتي هما هبة من عند ربنا لكن لا نمتلكهم، قرارتهم هما يتحملوها".

أشارت رانيا يوسف بأنها تعرضت للتحرش في عمر 18 عاما من شخص مقرب لها، مؤكدة أنها دائما تفضح الشخص المتحرش وتلومه حتى لو كان السبب غير منطقي ومهما كانت ترتدى الفتاة من ملابس.

تابعت رانيا يوسف بأنها فكرت في الانتحار مرتين أو أكثر لأسباب كثيرة منها أنها صدمت في أشخاص مقربين أو مع زيادة المسئوليات عليها.

مسلسل بقينا اتنين

من ناحية أخرى، تستعد رانيا يوسف، لطرح مسلسلها "بقينا اتنين" المقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المقبل على قناة ON.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وعمرو وهبة، ومروة عبد المنعم، وتامر فرج، وميمي جمال، ونانسي هلال، وياسر الطوبجي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.