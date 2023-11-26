شريف رمزي ينشر آخر ما كتبه شقيقه "صلاح" قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان شريف رمزي آخر كلمات شقيقه الراحل صلاح رمزي، الذي رحل عن عالمنا مساء الأربعاء بعد صراع مع المرض، ودخوله غيبوبة استمرت 15 شهرا.

وشارك شريف، الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وقال خلالها: "نحن من أكثر الناس حظاً على الأرض، فاحمد الله على ذلك، الموت ليس النهاية، ولكن بداية الحياة"، وعلق شريف عليها: "آخر رسالة كتبها صلاح".

وأعلن الفنان شريف رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وفاة شقيقه صلاح رمزي

وكتب شريف عبر خاصية "الاستوري": "البقاء والدوام لله، توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي.. ادعوله".

وكان الفنان شريف رمزي كشف في أكتوبر 2022 عن خضوع شقيقه الأصغر صلاح رمزي لعملية جراحية دون الكشف عن طبيعتها، وبعدها دخل في غيبوبة حتى رحل عن عالمنا.