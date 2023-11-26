ترشيح سوزان نجم الدين لجائزة joy awards.. وتشارك في رمضان بمسلسلين سوري ومصري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تنافس الفنانة سوزان نجم الدين على جائزة "Joy Awards" كأفضل ممثلة عربية عن دورها في مسلسل "مربى العز" والذي حققت فيه نجاحاً كبيرًا في رمضان الماضي.

حفل توزيع جوائز joy awards يُقام كل عام في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وسط حضور عالمي لنجوم ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، تقترب سوزان نجم الدين من الإنتهاء من تصوير أحداث دورها في مسلسل "الصديقات"، والذي ستدخل من خلاله السباق الرمضاني في سوريا، إخراج محمد زهير رجب.

وتشارك سوزان هذا العام في السباق الرمضاني المصري من خلال مسلسل "الحشاشين"، والذي ستبدأ تصويره في بداية الشهر المُقبل.

"الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.