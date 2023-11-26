21 ديسمبر.. طرح فيلم أبو نسب في دور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت شركة سينرجي فيلميز عن موعد طرح فيلم "أبو نسب" للنجم محمد إمام في دور العرض السينمائي، وحددت يوم 21 ديسمبر الجاري.

وتستعد الشركة المنتجة لبدء عمليات الدعاية الخاصة بالعمل خلال الأيام المقبلة، بطرح البوسترات الدعائية وكذلك البرومو قبل إطلاق العمل في السينمات.

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومجموعة من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول محمد إمام الذي يلعب دور طبيب أطفال ويعيش قصة حب مع ياسمين صبري التي تجسد شخصية لايف كوتش.

ويجمع فيلم "أبو نسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي "جحيم في الهند" عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد سلام، بيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام.