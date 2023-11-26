رؤساء المهرجانات العربية يتبادلون الخبرات ويناقشون تحديات صناعة المهرجانات بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

عقدت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، لقاء مهني بين رؤساء المهرجانات العربية والدولية، وهو لقاء هدفه التعاون والتواصل وتبادل خبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة المهرجانات المسرحية في العالم

في بداية اللقاء أعرب المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن سعادته بهذا التجمع المميز مشيرا أن هذا اللقاء سيكون بداية لفتح آفاق تعاونية جديدة وتبادل الخبرات بين المهرجانات في البلاد والقارات مشيرا إلي طموحاته لعقد شراكات مختلفة وكذلك مناقشة كل التحديات والمشكلات التي تواجه صناع المهرجانات في العالم مؤكدا على أهمية وضرورة عمليات التبادل الثقافي والفني

حضر اللقاء د. إنجي البستاوي مديرة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان ليفيو كويللو، ومستر جون وونج سو، مستر جين يونج مسؤول مهرجان ديجون الدولي للمسرح، الفنانة أمل الدباس رئيس مهرجان المسرح الحر بالأردن وسفيرة النوايا الحسنة ببرنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، المخرجة باربارا برتين، د. سامي الجمعان وهو دكتور بجامعة الملك فيصل ومؤسس رابطة الإنتاج العربي المشترك ومؤسس مهرجان الأحساء بالمملكة العربية السعودية، المخرج والفنان عماد الشنفري رئيس جمعية المسرح بسلطنة عمان، ليفيو كايللو رئيس مهرجان بابل برومانيا، آية النابلسي مدير إنتاج مؤسسة إثراء للثقافة والفنون بالمملكة العربية السعودية، بوين إيفانوف مدير مسرح الدولة ببلغاريا، آنا نويفيا مساعد مدير مسرح الدولة ببلغاريا،المخرجة باربرا برتين ، زين رشاد مدير عام مهرجان سيتفي " sitfy" ببولندا، اليسيا تروفادو، وفي بداية اللقاء قام كل مدير ورئيس مهرجان بالتعريف بنفسه وبمهرجانه .

في نهاية اللقاء تم إبرام برتوكول تعاون بين الأستاذ زين رشاد مدير عام مهرجان " sifty" ببولندا، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية لجميع الحضور. مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر وتحمل اسم الدورة الدكتورة سميرة محسن ، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر العباسي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.