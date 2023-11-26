شكرا لقرائتكم خبر عن "دورة استثنائية" لمهرجان الجونة السينمائى من 14 إلى 21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق دورة استثنائية من مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم 14 ديـسمبر حتى 21 ديسمبر بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الذي أُعلن عـنه مسـبقًا، ليتضمن عـرض مجموعـة أفـلام عـن فلسطين بالتعاون مع مؤسـسة الفيلم الفلسطيني.

ويأتى وذلك لإلقاء الـضوء على الموقــف الحالي والأوضاع غير الإنسانية في غـزة، كما تقرر تنظيم عشاء لجمع التبرعـت للمساعدات الإنسانية في غزة بالتنسيق مـع جمعية الهلال الأحمر المصري خلال فترة المهرجان، والذي سيقام دون أي مظاهر احتفالية تعبيرًا عن تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

وكانت ادارة مهرجان الجونة السينمائى قد أعلنت تأجيل الدورة السادسة، والتبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى، جاء ذلك ليعكس تضامن إدارة مهرجان الجونة السينمائى مع الشعب الفلسطينى، وتعاطفاً مع أهالى غزة.

جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تبنى منذ تأسيسه مبدأ "السينما من أجل الإنسانية"، كقيمة أساسية تسهم في تعزيز قيم التفاهم الإنساني.