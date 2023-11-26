شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة محسن بندوة تكريمها: دراستي لعلم النفس أفادتني كممثلة وكأستاذة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة تكريم الفنانة سميرة محسن ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والتى تحمل اسمها، ويدير الندوة الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر، وشارك بالندوة رئيس ومؤسس المهرجان الفنان والمخرج مازن الغرباوي، والدكتور والمؤرخ عمرو دوارة مؤلف كتاب الدكتورة سميرة محسن، والدكتورة سميرة محسن، وحرصت سيدة المسرح العربي علي الحضور، وكذلك الفنان محسن منصور، والفنانة الأردنية أمل الدباس، والإعلامية بوسي شلبي، والدكتور مدحت الكاشف العميد الأسبق للمعهد العالي للفنون المسرحية، والناقد محمد الروبي، والفنان محمد صلاح آدم.

واستهل الكاتب الصحفي والناقد الفني جمال عبد الناصر كلامه قائلاً: الدكتورة سميرة محسن هي فنانة تستحق التكريم وتستحق أكثر من تكريم وإطلاق اسم الدورة باسمها جاء بإجماع اللجنة العليا، فهي أستاذة كبيرة وقيمة وقامة كبيرة في عالم الفن ولها مسيرة حافلة بالأعمال وخرجت أجيال كثيرة.

ومن جانبه قال الفنان والمخرج مازن الغرباوي: سعداء باختيار أيقونة من أيقونات الفن المصري والعربي الدكتورة سميرة محسن، فهي صاحبة فضل وصاحبة أيادي بيضاء علي العديد والعديد من الأجيال الذين تتلمذوا علي يديها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، فهي مسيرة ملهمة ومسيرة تستحق الدراسة.

وقالت الدكتورة سميرة محسن: أي تكريم لي يبعث في قلبي السعادة، لأنه يكون نتاج عملي لفترة طويلة ، دراستي لعلم النفس ساعدتني وافادتني كممثلة وكأستاذة للشباب، وأنا سعيدة جداً بمازن الغرباوي وإنجي البستاوي منذ اللحظة الاولي لأنهم عملوا طفرة للشباب وكانت داعمة لهم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وكل عام يكون في تطور بالمهرجان، ففكرة أنهم جيل جديد وينظروا لتكريم أجيال سابقة فهذا شيء عظيم، وأتمني ان الأجيال الجديدة تعرف ان لكل مجتهد نصيب .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.