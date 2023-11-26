شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة محسن: ساهمت فى مشوار نجوم مثل أحمد حلمى وإلهام شاهين وحسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور والمؤرخ عمرو دوارة، خلال ندوة تكريم الدكتورة سميرة محسن فى مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: "كتابتي لكتاب الدكتورة سميرة محسن هي فرصة كي أستطيع أن أرد جميل بسيط لها، ومن الصعوبات اللي وجهتني أثناء الإعداد للكتاب، هي قلة المصادر، والدكتورة سميرة مثلها مثل الكثيرين الذين لم يهتموا بالتوثيق".

وأضاف: "دكتورة سميرة بدأت مشوارها الفني وهي في سن صغيرة، فهي مقدامة وشجاعة وقفت في أول عرض أمام سميحة أيوب وتوفيق الدقن، وحضرت فترة ميلاد مسارح التليفزيون، وأتاح لها فرصة كبيرة من خلال السينما وخلال التلفزيون مع عبد الله غيث وشادية فهذه من وجهة نظري جرأة شديدة، فهي شعرت بموهبتها واشتغلت علي نفسها".

وبسؤال الدكتور سميرة من مدير الندوة الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر عن سر حب تلاميذها لها وخوفهم منها في نفس الوقت قالت : عندما يأتي لك طالب ثانوية عامة وكان يتعامل بمنهج والآن سيتعامل بمنهج أكاديمي لابد أن أفهمه الفرق، وأنا تعلمت من كرم مطاوع أنه لابد أن يكون هناك لوح زجاج بيني وبين الطالب وهو الاحترام، بتعامل معاهم بسيكلوجية علم النفس متي اقسو ومتي أحنو، علاقتي بالطلبة قوية جدا وخرجت نجوم كثيرة وساهمت في مشوارهم الفني.

وتابعت محسن: هناك الكثير من النجوم التي ساهمت في مشوارهم مثل أحمد حلمي الذي كان يدرس ديكور وأنا أكتشفت موهبته وبدأت أن أعطيه أدوار تمثيلية ثم انطلق بعد ذلك، وكذلك الهام شاهين أرادت أن تترك المعهد أثناء دراستها بسبب عملها في المسرح وأنا رفضت وقولت لها " أول ماتصحي من النوم تعالي" وفعلا بدأت في الإلتزام واحدة تلو الأخري حتي أنهت دراستها، وهذا مافعلته أيضا مع الفنان حسن الرداد، وهنا تظهر فكرة الأستاذ الفنان فعندما يجد فنان موهوب يبذل جهده كي يحافظ عليه.

وعن إنتاجها لبعض الأفلام قالت: أنتجت ثلاثة أفلام كان أولهم: "سنة اولي نصب" وسبب إنتاجي له، لأنني رأيت أن السينما المصرية بدأت في تقديم أفلام كوميدية غير هادفة، فأستعنت بنجوم شباب مثل أحمد عز وداليا البحيري وقدمت كاملة أبو ذكري ، وراهنت عليهم ونجح الفيلم، وبعدها قدمت فيلم "ملاكي اسكندرية" تأكيداً علي موهبة أحمد عز، ثم قدمت فيلم 707 لمجدي كامل فهو تلميذي المقرب والمجتهد .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.