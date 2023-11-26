بعد تأجيله، مهرجان الجونة السينمائي يعود بدورة استثنائية في هذا الموعد

تـنطلق دورة اسـتثنائـية مـن مهـرجـان الـجونـة الـسينمائـي يـوم ١٤ كانون الأول/ديـسمبر وحـتى ٢١ منه، بعد إضافة برنامج مُهدى إلى السينما الفلسطينية، إلى جانب برنامج المهرجان الـذي أُعلن عـنه مسـبقاً، لـيتضمن عـرض مجـموعـة أفـلام عـن فلسطين بــالــتعاون مــع مــؤســسة الــفيلم الفلســطيني، وذلــك لإلــقاء الــضوء عــلى الــموقــف الــحالــي والأوضــاع غــير الإنـسانـية فـي غـزة.

كـما تـقرر تـنظيم عـشاء لجـمع الـتبرعـات للمساعدات الإنسانية في غزة بـالـتنسيق مـع جـمعية الهـلال الأحـمر الــمصري خــلال فــترة المهــرجــان، والــذي ســيقام دون أي مــظاهــر احــتفالــية تــعبيراً عــن تــضامــن إدارة مهرجان الجونة السينمائي مع الشعب الفلسطيني.

الجدير ذكره أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي كانت قد أعلنت تأجيل فعاليات الدورة السادسة منه في وقت سابق والتبرع بمبلغ ٥ ملايين جنيه مصري (٣٢ ألف دولار أميركي) لدعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالي غزة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري، تماشيا مع مبدأ المهرجان منذ تأسيسه “السينما من أجل الإنسانية”.