ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها، صورا بمناسبة انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "خواتي غناتي".

ونشرت إلهام الصور لمتابعيها، ظهرت فيها مع فريق العمل، ووجهت الشكر لكل الفريق الذي حاول جاهدًا تقديم العمل بأحسن وأبهى صورة.

وكتبت إلهام على الصور تعليقاً، قالت فيه: "الحمدلله خلصنا تصوير مسلسل خواتي غناتي، شكرا لجميع فريق العمل".

وعلق المتابعون على منشورها، مباركين لها على المسلسل الجديد، ومعربين عن حماستهم لعرضه ومشاهدته.

وتدور أحداث مسلسل "خواتي غناتي"، حول أخوات وأب مُقعد، تولت الأخت الكبرى مهمة تربيتهم بعد وفاة والدتهم، ويعرض المسلسل في إطار درامي اجتماعي، ويسلط الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، كالعنف الأسري، العلاقات الأسرية، التعايش مع الإعاقة، وقضايا النساء في المجتمع الكويتي.

والعمل من بطولة كل من: غازي حسين وإبراهيم الحربي وفيصل العميري وعبدالله بهمن وطلال باسم وأحمد النجار وطيف وحصة النبهان وشهد سلمان، إلى جانب إلهام الفضالة. والمسلسل من تأليف: جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري.

ويذكر أن إلهام كانت قد كشفت مؤخراً عن مشاركتها في مسلسل يحمل عنوان "بعد غيابك عني"، وستخوض خلاله الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2024.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء تصوير مسلسلها الجديد "خواتي غناتي".. إلهام الفضالة تحتفل بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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