هذه هي آخر رسالة للراحل صلاح رمزي!

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري شريف رمزي متابعيه، صورة لأخر رسالة كتبها شقيقه الراحل صلاح رمزي.

وقال الراحل صلاح رمزي في رسالته الأخيرة: "هذا هو العدل، أن كل روح لديها هذا الاختبار بمفردها... وصدقني، عبر معرفتي بكم جميعاً ووضعنا الحالي... نحن من أكثر الناس حظا على الأرض... فاحمدوا الرب لهذا الأمر واجعلوه فخوراً".

وأضاف صلاح في رسالته: "إن أردت أن تعرف إن كنت من المبروكين اللذين أنجزوا المطلوب من الله، وأن كنت على الطريق الصواب في خلقك... ليس عليك أن تخشى الموت... بل عليك انتظاره...! وعليك ألا تكون خائفاً... لأنك تهاب الله فقط".

وختم صلاح رسالته بالقول: "الموت هو بداية حياتك...! وليس نهايتها!!"

يذكر أن صلاح رمزي كان قد توفي يوم الأربعاء الماضي، وأعلن شقيقه شريف رمزي وفاته عبر حسابه الرسمي، حيث كتب قائلاً: "البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له".

وتوفي صلاح رمزي بعد رحلة طويلة مع المرض، وودع الممثل شريف رمزي شقيقه صلاح في رسالة بعد وفاته يوم الخميس الماضي قال فيها : "مع السلامة يا أطهر و أجمل خلق الله".

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