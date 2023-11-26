براد بيت يستعد للاحتفال مع إينس دي رامون بعيد ميلادهما سوياً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صحيفة "ديلي ميل" تقريراً جاء فيه أن براد بيت وإينيس دي رامون، يخططان لاحتفال مميز بعيد ميلادهما داخل حفل واحد.



وقال التقرير أن الممثل العالمي براد بيت يتزامن عيد ميلاده الـ60 في 18 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل يوم واحد من عيد ميلاد حبيبته مصممة المجوهرات إينيس دي رامون الـ31. وبالتالي لا يوجد مانع من الاحتفال سويًا بعيد ميلادهما بالتزامن مع عطلة نهاية العام الجاري."

ويذكر ان براد بيت، لم يكترث إلى الاتهامات التي وجهها له ابنه بالتبني باكس خلال الفترة الأخيرة، إذ أطلق عليه سيل من الأوصاف السيئة والانتقادات، وتمنى أن تنكشف حقيقته للعالم يوماً ما، وأكد أنه ليس شخص رائع على الإطلاق.

ويشار إلى أن باكس كان قد قال في منشور، أن براد بيت جعل حياتهم أسوأ وأشبه بالجحيم، وكتب قائلاً : "لقد جعلت حياة المقربين منك جحيمًا دائمًا"، وأضاف: «يمكنك أن تقول لنفسك وللعالم ما تريد، ولكن الحقيقة ستظهر للنور يومًا ما».